В Казахстане планируют оптимизировать процесс поступления в вузы

В следующем году в Казахстане планируется оптимизировать процесс приема заявлений для поступления в высшие учебные заведения, а также – для участия в конкурсе на получение образовательного гранта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Как пишет вице-министр, сейчас это достаточно громоздкая система. «Более того, нередко заявители стоят в очередях в приемных комиссиях с сопутствующими в таких ситуациях неудобствам», – заявил он.

В будущем, по словам Аймагамбетова, система будет полностью цифровизироваться, все данные о заявителе будут запрашиваться с соответствующих информационных систем госорганов, начиная от Государственной базы данных «Физические лица» до Государственного центра по выплате пенсий. «У абитуриентов будет возможность подать заявления удаленно через интернет. То же самое будет возможно и при записи на прохождение единого национального тестирования и комплексного тестирования», – написал чиновник.

Перевод процесса подачи заявлений в цифровой формат, по мнению вице-министра, поможет избежать ошибок технических секретарей, принимающих документы. Удаленная запись на ЕНТ же «решит проблему отсеивания школами слабоуспевающих выпускников от сдачи тестирования, чтобы они не смогли подпортить статистику школы».

«Кроме того, введение удаленной записи на ЕНТ и получение грантов решит вопрос с объективностью при выборе университета, специальностей и т.д. Отмена министерством рейтинга регионов по итогам ЕНТ, к сожалению, всё ещё не привела к тому, чтобы акиматы городов и районов перестали гнаться за статистикой», – также отметил Айтмагамбетов.