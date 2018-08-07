Мир за ночь. 6-7 августа 2018 года

На трассе близ итальянского города Болонья столкнулись два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся вещества. В результате взрыва обрушилась часть эстакады, воспламенились соседние машины. По меньшей мере погибли два человека, 84 пострадали, 14 из низ находятся в тяжелом положении

По меньшей мере два человека погибли и 84 получили ранения в результате взрыва бензовоза на трассе на окраине итальянского города Болонья. 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишет «Коммерсант». Как сообщалось с места событий, близ Болоньи столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами. В результате взрыва обрушилась эстакада, пламя перекинулось на расположенный рядом с дорогой автосалон, в результате чего около 10 машин загорелись и взорвались. Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта.

Аэропорт не пострадал и продолжает работать в штатном режиме.

Владелец российского Forbes Александр Федотов подал иск о защите чести и деловой репутации к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову, сообщает «Интерфакс».

«В суде зарегистрировано исковое заявление Федотова Александра Фомича о защите чести, достоинства и деловой репутации к Ускову Николаю Феликсовичу», – сообщили информагентству в Останкинском суде Москвы. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в установленный законом срок, уточнили в суде.

Суть иска пока неизвестна. Группа Artcom Media Александра Федотова приобрела издательский дом Axel Springer Russia, в который входит российский Forbes, осенью 2015 года. Николай Усков возглавлял журнал с января 2016 года по июнь 2018 года.

Россия вручила послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу ноту о принятии «зеркальных мер» в ответ на высылку из страны двух российских дипломатов, пишет Русская служба ВВС. Эти меры были приняты после того, как в июле этого года Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум россиянам.

По данным источников греческого ежедневника Kathimerini, российских дипломатов обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. В частности, россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией и таким образом выставить роль Греции на Балканах в негативном свете, говорят источники.

Греческие журналисты также отметили, что решение о высылке дипломатов «последовало за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества».

При этом собеседники издания говорили, что Афины настроены на продолжение сотрудничества с Москвой, и напоминали, что после отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери Греция не стала высылать российских дипломатов по примеру других стран ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани считает невозможным одновременное возобновление санкционного режима со стороны США и начало диалога по условиям ядерной сделки, пишут «Ведомости». Он называет такую политику бессмысленной. По его словам, Иран выступает за дипломатические способы решения разногласий с США.

«Если вы ударите кого-то ножом, а потом скажете, что хотите поговорить, то первое, что вам нужно сделать, это убрать нож», – сказал он. «Мы всегда выступаем за дипломатию и переговоры. Однако переговоры нуждаются в честности. США восстанавливают санкции против Ирана и выходят из сделки в 2015 г., а после этого хотят вести с нами диалог. Призыв Дональда Трампа к ведению прямых переговоров направлен на аудиторию внутри страны в преддверии американских выборов и на то, чтобы создать хаос в Иране», – сказал он.

В понедельник, 6 августа, в Белом доме сообщили о подписании Трампом указа о возобновлении санкционного режима в отношении Тегерана. Санкции начнут действовать с 7 августа.

Пентагон запретил военнослужащим использовать на служебных и личных устройствах приложения с функцией геолокации. Запрет касается не только смартфонов, планшетов, фитнес-трекеров, но и таких устройств как FitBit, представляющих собой смартчасы, пишут «Ведомости». Оставлять GPS-координаты запрещено военнослужащим в местах проведения спецопераций.

«Стремительно растущий рынок устройств, приложений и услуг с возможностями геолокации представляет существенный риск для находящихся на службе сотрудников министерства обороны», – сообщили в минобороны США.

Использование функции геолокации может стать причиной раскрытия личной информации, местонахождения военнослужащего. Это создает риски безопасности не только для самого военного, но и для объединенных сил и миссий, отметили в Пентагоне.