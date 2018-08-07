​Бесплатное образование является непривлекательным для молодежи – Сагинтаев

Техническое и профессиональное образование, которое казахстанской молодежи предоставляется бесплатно, остается непривлекательным, заявил во вторник премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. По его словам, меньше всего ТиПО пользуется спросом в Алматинской и Туркестанской областях.

«Государством оказывается широкая поддержка всем желающим учиться. Однако профтехобразование остается непривлекательным для молодежи, даже при условии его бесплатности. Сейчас до 100 тысяч мест увеличено. Однако, к сожалению, очень мало людей обучается. 17% составляет (охват - V)», – заявил Сагинтаев.

По его информации, самый маленький процент охвата – 13% в Алматинской области и Туркестанской областях, 14,4% – в Северо-Казахстанской области и 14,5% – в Жамбылской.

«Недостаточная профориентированная воспитательная работа, – подчеркнул в этой связи премьер. – Поэтому поручается министерству образования и науки совместно с местными исполнительными органами, НПО и национальной палатой предпринимателей «Атамекен» принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, краткосрочным обучением».

Кроме того, по его мнению, получаемые в вузах и колледжах специальности «не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, особенно они отстают в цифровой сфере».

«Поручается министерствам образования и науки, труда и соцзащиты совместно акимами продолжить работу по совершенствованию образовательных программ, с учетом реальных потребностей экономики в кадрах», – поручил Сагинтаев.