Казахстанцы не хотят обучаться рабочим профессиям
​Бесплатное образование является непривлекательным для молодежи – Сагинтаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Техническое и профессиональное образование, которое казахстанской молодежи предоставляется бесплатно, остается непривлекательным, заявил во вторник премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. По его словам, меньше всего ТиПО пользуется спросом в Алматинской и Туркестанской областях.

«Государством оказывается широкая поддержка всем желающим учиться. Однако профтехобразование остается непривлекательным для молодежи, даже при условии его бесплатности. Сейчас до 100 тысяч мест увеличено. Однако, к сожалению, очень мало людей обучается. 17% составляет (охват - V)», – заявил Сагинтаев.
По его информации, самый маленький процент охвата – 13% в Алматинской области и Туркестанской областях, 14,4% – в Северо-Казахстанской области и 14,5% – в Жамбылской.
«Недостаточная профориентированная воспитательная работа, – подчеркнул в этой связи премьер. – Поэтому поручается министерству образования и науки совместно с местными исполнительными органами, НПО и национальной палатой предпринимателей «Атамекен» принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, краткосрочным обучением».
Кроме того, по его мнению, получаемые в вузах и колледжах специальности «не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, особенно они отстают в цифровой сфере».
«Поручается министерствам образования и науки, труда и соцзащиты совместно акимами продолжить работу по совершенствованию образовательных программ, с учетом реальных потребностей экономики в кадрах», – поручил Сагинтаев.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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