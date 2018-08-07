В Китае рассматривают вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов

Руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов. Об этом во вторник в кулуарах правительства сообщил журналистам министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Есть проблема у граждан, имеющих двойное гражданство (Китая и Казахстана - V), есть проблемы у граждан с гражданством Китая, получивших вид на жительство. А также есть проблема у этнических казахов, уже получивших казахстанское гражданство, с получением пенсионных накоплений в Китае. Мы на официальном уровне проводим переговоры», - рассказал Абдрахманов.

Он напомнил, что в апреле был в Китае с официальным визитом, в рамках которого поднимал эти вопросы.

«Мой первый заместитель был в городе Урумчи с рабочей поездкой. Его приняло руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа, были проведены переговоры. Сейчас руководство Синцзян-Уйгурского автономного округа рассматривает вопрос о снятии запрета на выезд в Казахстан с 675 этнических казахов. Кроме этого, сегодня, 7-го августа, по нашим данным, с 15-ти из 19 граждан с двойным гражданством, в отношении которых был введен временный запрет на выезд в Казахстан, эта мера ограничения снята», - проинформировал глава внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он признал, что полностью проблема не снята, однако дипломаты принимают для этого все необходимые меры.

«Ведём официальные переговоры в Пекине, Урумчи или в генеральном консульстве Китая, расположенном в Алматы и с посольством Китая в Астане. В круглосуточном режиме. Есть прямое поручение главы государства в адрес министерства иностранных дел, чтобы эти вопросы находились не просто в поле внимания, а нашли свое решение», - заключил Абдрахманов.