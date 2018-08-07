​США могут прекратить сотрудничество с партнерами Ирана

После восстановления США санкций в отношении Ирана, компании должны будут прекратить сотрудничество с Ираном для дальнейшей работы с США. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире на земле – не меньше», – написал он.

В мае 2018 года Трамп заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановлении санкций. Сегодня, 7 августа, вступил в силу первый пакет санкций. Они коснутся автомобильного сектора Ирана, торговли золотом и другими металлами. 4 ноября 2018 года будут введены санкции, направленные на энергетику, финансы и другие стратегические отрасли страны.

«Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.», – пишет российское издание Ведомости.