Ранее в этом году он стал секретарем Совета безопасности
​​Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны
Автор фото - Жанара Каримова

Ранее занимавший пост министра по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев решением президента возглавил министерство обороны Казахстана, сообщает Акорда.

«Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен министром обороны Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды на официальной странице в Twitter.

Нурлан Ермекбаев сменил на этом посту Сакена Жасузакова, который возглавлял министерство обороны два последних года.

55-летний Нурлан Ермекбаев - выпускник военного Краснознаменного института Минобороны СССР по специальности "офицер со знанием китайского и английского языков". Также окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-экономист. Работал в системе Вооруженных сил СССР и во внешнеэкономических организациях. Возглавлял представительство Народного банка в Пекине, был советником посольства в КНР, главой первой открытой дипмиссии Казахстана в Сингапуре.

С 2006 по 2007 годы работал в должности советника президента, затем заместителем министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом в Китае. В 2014 году назначен помощником президента — секретарем Совета безопасности. С сентября 2016 года был министром по делам религий и гражданского общества.

В апреле 2018 года Нурсултан Назарбаев назначил Ермекбаева своим помощником – секретарем Совета безопасности.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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