Тенге продолжает адаптироваться к шоку на российских рынках и риску расширения санкций

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $141,5 млн., показав снижение на $326,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:25 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,12 за баррель. Как сообщал Reuters, с середины недели котировки потеряли порядка 3% из-за опасений сокращения поставок из Ирана, к которому может привести возобновление санкций со стороны США. Снижению стоимости нефти также способствовала эскалация торгового конфликта между Китаем и США, которая может серьёзно ударить по китайскому внутреннему спросу на нефть.

В четверг Национальный банк объяснил падение тенге ужесточением санкций в отношении России и снижением цен на нефть. В течение вчерашней торговой сессии курс национальной валюты ослаб на 1,6% до 354,06 за доллар на фоне падения российского рубля на 4,2% до 66,3 к доллару и снижения стоимости котировок на 3% до $72 за баррель.

Издание The Bell в тот же день писало, что публикация американского санкционного законопроекта в среду, предлагающего ввести санкции против государственных банков и государственного долга России, вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций.

Вслед за этим появилась информация о том, что с 22 августа США собираются вводить новые санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Это будет происходить в два раунда, второй из которых, наступающий спустя три месяца, может запретить полёты авиакомпании «Аэрофлот» в Америку и остановить почти всю торговлю между странами.

В результате, во время утренних торгов в четверг биржевой курс доллара достиг отметки в 66,73 рубля - впервые с начала августа 2016 года. Тем не менее, как пишет Reuters, рубль предпринимал попытки сократить потери - участники рынка объясняют это возможной продажей сильно подорожавшей валюты экспортерами и фиксацией прибыли в спекулятивных позициях. Благодаря этому к 20:30 по времени Астаны пара рубль-доллар с расчётами завтра была вблизи 66,12, показывая 0,9% снижение со времени закрытия предыдущих торгов.

Аналитики считают, что при отсутствии новых негативных новостей паника прекратится до 22 августа, а рубль и корпоративный сектор России начнут медленно восстанавливаться. Если прогнозы окажутся верными, рынкам остается ждать ответных мер со стороны России и привыкать к курсу доллара по 66-67 рублей, пишет The Bell.

Днём ранее издание со ссылкой на аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина писало, что если санкции будут введены в более мягком варианте, чем это указано в законопроекте, можно ожидать колебаний рубля в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Однако он надеется, что минфин США даст на самые радикальные предложения негативный отзыв. Впрочем, предсказать глубину и длительность падения рубля сложно, резюмировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова - оно объясняется не экономическими факторами.