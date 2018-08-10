5 октября пройдут выборы депутатов сената парламента от Шымкента

Выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента от Шымкента продлится с 11 августа до 4 сентября, оно может осуществляться как на сессии маслихата города Шымкента, так и в порядке самовыдвижения. Предвыборная агитация начнется 15 сентября и завершится 4 октября. Выборы состоятся 5 октября, сообщает ЦИК.

Как отметил председатель ЦИКа Берик Имашев, основанием для назначения внеочередных выборов послужило образование новой административно-территориальной единицы – города республиканского значения Шымкента, не имеющего представительства в сенате парламента.

Выдвижение кандидатов продлится до 4 сентября, оно может осуществляться как на сессии маслихата города Шымкента, так и в порядке самовыдвижения. Депутатом сената парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние 10 лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет, а также не имеющий судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке и не признанный виновным судом в установленном законом порядке в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения.

Регистрация кандидатов завершится 14 сентября. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты сената парламента претендентам необходимо получить поддержку определенного числа выборщиков – депутатов маслихата Шымкента.

Предвыборная агитация начнется 15 сентября и завершится в 4 октября. Кандидатам на проведение предвыборной агитации будут выделены средства из республиканского бюджета.

Срок полномочий избираемых депутатов сената парламента от Шымкента будет соответствовать сроку полномочий депутатов сената, избранных от других регионов республики в 2014 и 2017 годах.