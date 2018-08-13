Мир за ночь. 12-13 августа 2018 года

В понедельник делегации Северной и Южной Кореи встретятся в демилитаризованной зоне, чтобы обсудить подготовку к предстоящей третьей встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тем временем правительство Турции называет обвал турецкой лиры результатом «очевидной атаки», а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ответных мерах, комментируя решение США повысить пошлины на турецкие сталь и алюминий.

Делегации от Южной Кореи и КНДР в понедельник начнут переговоры об организации нового двустороннего саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова, сообщает «Интерфакс». На предстоящих переговорах будут согласовываться место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

«Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита), но я не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений», – сказал представитель южнокорейского президента на брифинге в минувшую пятницу.

Переговоры будут проходить в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение США повысить пошлины на алюминий и сталь, заявил о намерении принять ответные меры, пишет «Коммерсант». «То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война. Мы поняли вашу игру и будем принимать меры. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас долларами, тогда мы найдем другие способы осуществления наших задач», – заявил Эрдоган во время выступления в городе Трабзон.

О готовности Анкары ответить на введенные США новые пошлины на турецкие алюминий и сталь, заявлял пресс-секретарь МИД Турции Хамит Аксой.

12 августа турецкая лира упала до нового минимума – курс достиг отметки 7,24 лиры за $1. Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак назвал резкое падение курса лиры по отношению к доллару, сообщает «Коммерсант».

«То, что происходит с курсом лиры – это очевидная атака. Мы подготовили план действия против колебания валютного курса, который будет объявлен утром в понедельник», – сказал он в эфире CNN Turk.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении защитных пошлин на поставки турецкой стали и алюминия, в первом случае ставка тарифа будет увеличена с 25% до 50%, во втором – с 10% до 20%. На фоне заявлений Трампа о новых тарифах турецкая лира обновила минимум к доллару, подешевев сразу на 12% в начале торгов до 6,4 лир за доллар. В общей сложности с начала 2018 года лира потеряла уже более 40% стоимости.

В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек, среди них – два ребенка в возрасте 12 лет, пишет Русская служба ВВС. По данным полиции, все 10 пострадавших получили ранения дробью. Еще один пострадавший получил перелом ноги, его состояние врачи описывают как серьезное. Нападение произошло на уличном празднике, проходившем после первого дня Карибского карнавала в Александр-парке.

Представитель полиции Манчестера Вазим Чодри заявил, что стреляли из помпового ружья, а в качестве патронов были использованы патроны от травматического оружия. Он отметил, что возраст пострадавших – от 12 до 50 лет. Они получили в основном ранения нижних конечностей.

«Я думаю, нам повезло, что никто не получил более серьезных и угрожающих жизни ранений», – сказал Чодри. Мотивы стрелка, который был задержан, пока неясны, добавил он. Полиция завела уголовное дело по покушению на убийство 10 человек.

В столице Румынии Бухаресте и еще нескольких крупных городах продолжаются антиправительственные акции, пишет «Коммерсант». Уже третий день активисты собираются перед правительственным комплексом в центре Бухареста с лозунгами «Коррупция убивает! В отставку!»

Издание отмечает, что сейчас митинги носят мирный характер, в отличие от дня их начала. В ночь на 11 августа в столкновениях с жандармерией пострадали более 400 человек, 65 были доставлены в больницу. В митинге принимали участие более 100 тыс. человек. Тогда в Бухаресте были задержаны более 30 человек. Прокуратура Румынии возбудила дело из-за действий жандармов на митинге.

Число погибших при взрыве на складе с оружием в населенном пункте Сармада в сирийской провинции Идлиб достигло 50 человек. Ранее сообщалось о 36 погибших, пишет «Коммерсант».

«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», – приводит издание слова источника «РИА Новости» источник в сирийской оппозиции.

Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. Пока причина взрыва не установлена.