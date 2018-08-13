Назначен вице-министр энергетики

Сабит Нурлыбай назначен на пост вице-министра энергетики Казахстана. В марте этого года он стал советником министра, а прежде был исполняющим обязанности зампреда комитета экологического регулирования и контроля при министерстве.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич назначен на должность вице-министра энергетики РК», – говорится на официальном сайте премьер-министра.

51-летний Сабит Нурлыбай окончил Казахский политехнический институт и Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави. В разные годы Нурлыбай работал в министерстве внешнеэкономических связей, министерстве промышленности и торговли, управлении делами парламента. С 1998 по 2004 занимал должность в министерстве энергетики, индустрии и торговли, комитете по судебному администрированию при Верховном суде.

С 2017 по 2018 годы был исполняющим обязанности заместителя председателя комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики. С марта 2018 года занимал должность советника министра энергетики РК.