Новые автобусы должны составить до 80% подвижного состава
​Акимат Алматы планирует обновить общественный транспорт до конца года
Фото Алпамыса Уалбекова

До конца 2018 года акимат Алматы планирует обновить подвижной состав автобусных парков, обслуживающих городские маршруты, чтобы довести число новых автобусов на маршрутах до 80%, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Сейчас на городские маршруты выходят 1560 автобусов. В прошлом году было приобретено 479 автобусов, из которых 80% были куплены за счет местного бюджета. В этом году планируется покупка еще 569 автобусов, из которых 65% – частными компаниями:

«Для нас самое главное – это сервис. Мы полностью ориентированы на интересы горожан. Оказали хороший сервис: люди довольны, автобусы новые и чистые, водители культурные, то мы выделяем субсидирование. Какой-то критерий не исполняется – забираем деньги», – сказал аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе осмотра купленных автобусов.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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