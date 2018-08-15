Компания впервые инвестирует подобное количество средств
Amazon приобрел акции на $1 млрд
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Amazon опубликовал квартальный отчет, в котором говорится, что компания впервые в истории приобрела акции частных и государственных предприятий на $1 млрд, сообщает CNBC.

«В то время как Amazon не был сосредоточен на инвестициях в прошлом, сейчас компания уделяет больше внимания в инвестирование в другие компании: как в государственные, так и в частные», – сказал Томас Ручти профессор университета Карнеги — Меллон.

Таким образом Amazon увеличил свой пакет акций на 60% в сравнении с прошлым годом и на 163% в сравнении с 2016 годом. Подобное увеличение инвестиционного портфеля стало возможно после того как компания в последнем квартальном отчете показала хорошую прибыль и стала более ликвидной. Amazon раскрыл, что большая часть инвестиций – 593 млн из 1 миллиарда были вложены в государственные компании, а остальные 407 млн в частные компании.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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