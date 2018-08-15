Он появится на сухопутной границе стран
Между Данией и Германией будет возведен забор
ФОТО ИРИНЫ ГАЛАТ

Забор намерены возвести в Дании на границе с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle.

Основной причиной строительства стены является стремление датского правительства не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС), переносчиком которой являются дикие кабаны и свиньи.

Министерство охраны окружающей среды дало окончательное одобрение на строительство забора. Газета также утверждает, что предложение о строительстве ограждения было одобрено парламентом Дании в июне. Протяженность забора должна составить 68 км, а высота — 1,5 м. Строительство предполагается закончить к концу 2019 года. Всего правительство выделит €11 млн на реализацию проекта.

Экологи обеспокоены возведением забора, так как он будет мешать естественной миграции других животных.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Алматинские активисты подготовили иск к акимату Алматы
Новости
Юрий Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд
Новости
​Организаторам митинга за реформу МВД прислали отказы на 32 запроса по поводу его проведения
Новости
Россия заблокировала заявку США в Совбезе ООН о расширении санкций по КНДР
Новости
​США планируют ввести санкции против России, способные остановить всю двустороннюю торговлю
Новости
Осужденный за драку у бара «Чукотка» Кузнецов вернется в колонию