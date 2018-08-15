Между Данией и Германией будет возведен забор

Забор намерены возвести в Дании на границе с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle.

Основной причиной строительства стены является стремление датского правительства не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС), переносчиком которой являются дикие кабаны и свиньи.

Министерство охраны окружающей среды дало окончательное одобрение на строительство забора. Газета также утверждает, что предложение о строительстве ограждения было одобрено парламентом Дании в июне. Протяженность забора должна составить 68 км, а высота — 1,5 м. Строительство предполагается закончить к концу 2019 года. Всего правительство выделит €11 млн на реализацию проекта.

Экологи обеспокоены возведением забора, так как он будет мешать естественной миграции других животных.