​Изменено расписание двух поездов, следующих в Жезказган

Транспортная прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности «Қазақстан Темір Жолы» из-за нарушения прав пассажиров на двух маршрутах. В частности, пассажиры ожидали пересадки более 3,5 часов, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Жезказганская транспортная прокуратура выявила нарушения прав более 87 тысяч пассажиров поездов. На маршруте Каражал-Караганда, пребывая до транзитной станции Жанаарка, сотрудники локомотива отцепляли занятые людьми вагоны от локомотива. На отстойном тупике станции пассажиры вынуждены были ожидать попутного поезда Жезказган-Астана-Жезказган более 3,5 часов в каждом направлении.

«Аналогично более 3,5 часов простаивал пассажирский поезд Балхаш-Жезказган на станции Жарык. Люди испытывали дискомфорт и трудности, связанные с отсутствием ряда санитарных условий. Более того, в зоне повышенной опасности пассажиры вынуждены выходить из вагонов и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что, несмотря на неоднократные корректировки графика движения этих маршрутов, длительный простой вагонов не учитывался. Сейчас время стоянок сокращено до 60 и 49 минут соответственно.