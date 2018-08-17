Мир за ночь. 16-17 августа 2018 года

МИД России назвал санкции США в отношении компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова попыткой Вашингтона наказать страну за принципиальную позицию по КНДР. Спецпредставитель США назвал условие диалога Трампа с Ираном. В аэропорту Манилы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него отвалился один двигатель. На острове Крит другой самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту. В Чили сообщили о якобы заминированных восьми самолетах.

Министерство иностранных дел России считает санкции США, введенные в отношении приморской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова, попыткой Вашингтона наказать страну за «принципиальную позицию по северокорейскому сюжету». «В Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения», - отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того в МИДе отметили, что санкции введены в тот момент, когда решение задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в совместной международной работе. Деструктивная тактика США может подорвать достигнутые в направлении урегулирования договоренности. «В Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян», - утверждает МИД.

Президент США Дональд Трамп будет готов к диалогу с Ираном, если тот продемонстрирует готовность «фундаментально изменить свое поведение», заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. «Если иранский режим продемонстрирует обязательства по фундаментальному изменению своего поведения, то тогда президент будет готов вести диалог для поиска решений», - заявил Хук на брифинге. По его словам, ослабление санкций, восстановление дипломатических и коммерческих и экономических отношений с США возможно «только тогда, когда мы увидим, что иранский режим серьезно настроен на изменение своего поведения».

«Боинг 737-800» китайской авиакомпании Xiamen Airlines со второго раза сел в аэропорту Манилы и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, перед этим он кружил над Манилой около часа. После того как «Боинг» выкатился за ВПП, он завалился набок. У самолета отвалился левый двигатель. По предварительным данным, на которые ссылается сайт AirLive, несколько человек пострадали.

Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть, но не при нынешней позиции администрации США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США. Они не понимают, кто является их настоящим другом. Мы не играем в ковбойских фильмах. У двух больших стран отношения должны быть хорошими, им следует научиться уважать друг друга», - сказал Чавушоглу. Также он вновь обвинил США в поставках вооружения силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту. Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет. В аэропорту задействован центр управления чрезвычайными ситуациями, в который входят управление гражданской авиации, пожарная служба, полиция и скорая помощь. Сообщение о бомбе проверяется.

В Чили авиакомпаниям сообщили о якобы заложенных бомбах в восьми самолетах. Ранее сообщалось, что авиакомпаниям сообщили о минировании трех самолетов. Как уточняют СМИ, аналогичные звонки получены в отношении еще пяти рейсов, прибывающих в Сантьяго или вылетевших из чилийской столицы. Уже известно, что в нескольких обследованных самолетах никаких следов взрывчатки не нашли. Чилийские карабинеры выясняют, кто звонил в авиакомпании с ложными угрозами.