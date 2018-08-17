На выходных в Казахстане ожидается теплая погода с дождями

В большинстве областей Казахстана на выходных ожидаются теплые дожди с грозами. В Алматы будет облачно и жарко, сообщает РГП «Казгидромет».

«На погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияние теплый циклон, который приходит к нам с районов Туркмении, с которым ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром. Температурный фон ночью на севере, центре и востоке до 13-23, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла, на западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Алматы на выходных будет облачно, но без осадков, днем 30-32°С, ночью 20-22°С. В столице Казахстана в субботу без осадков, днем 27-29°С, ночью 15-17°С. В воскресенье в Астане ожидаются днем дожди с грозами и 28-30°С, ночью без осадков 17-19°С.