Казахстан планирует в ближайшее время ратифицировать конвенцию по Каспию – МИД

«Мы намереваемся осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Во всяком случае, МИД приступит к выполнению внутригосударственных процедур незамедлительно. Направим в правительство, а далее, уже после того, как правительство направит в парламент, это уже право парламента рассматривать. Определены у нас сроки, процедуры, но я не думаю, что решение этого вопроса будет затягиваться», - сказала Аманжолова на пресс-конференции.

По ее словам, казахстанская сторона также разработает правила и процедуры работы группы высокого уровня, которая была создана для реализации норм конвенции. Ее первое заседание планируется провести в ноябре в Азербайджане.

«Министры иностранных дел перед саммитом на своей встрече определили, что необходимо выработать правила, процедуры этой рабочей группы. Подготовку этих правил и процедур взяла на себя казахстанская сторона. Во всяком случае, те правила и процедуры, по которым работала специальная рабочая группа по подготовке конвенции, содержали необходимые положения, касающиеся периодичности встреч, кворумы и так далее. Я думаю, что мы правила, процедуры согласуем. В ноябре текущего года, когда группа соберется, она сможет эти правила обсудить, в последующем принять согласованные правила», - сообщила Аманжолова журналистам.

Она отметила, что «задача этой рабочей группы высокого уровня на ближайшую перспективу определена», она касается методики установления прямых исходных линий. «Кроме того, в соответствии с конвенцией эта группа высокого уровня должна будет осуществлять мониторинг того, как реализуются положения конвенции, как выполняются все международные договоры «пятерки». Вполне возможно и другие задачи перед этой группой будут стоять. Эта группа – постоянно действующая в соответствии с конвенцией», - заключила Аманжолова.