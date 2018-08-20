Мир за ночь. 19-20 августа 2018 года

В США опасаются вмешательства в выборы не только России, но и Китая, Ирана и КНДР. В интервью ABC советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону нужно переходить от обороны к атаке и отвечать кибератаками на любые попытки вмешательства в американские выборы. Тем временем в мире растут продажи кнопочных телефонов без доступа в интернет. Исследователи связывают это с попыткой пользователей взять под контроль свою зависимость от современных гаджетов.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал большое интервью ABC, в котором заявил, что Вашингтону нужно отвечать кибератаками на попытки вмешательства в американские выборы. Также он отметил, что страна должна использовать все ресурсы для защиты «не только выборов, но и широкого круга уязвимых систем», пишет «Коммерсантъ».

«Необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают это, понимали, что они заплатят высокую цену. <…> Именно поэтому наступательные операции в киберпространстве потенциально так важны. Если вы постоянно в обороне, то это не позволит создать структуры для сдерживания, на что мы нацелены», - сказал Болтон.

Также он сообщил, что в Белом доме опасаются вмешательства в американские выборы таких стран, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия:

«Я могу определенно сказать, и это действительно вопрос национальной безопасности, о вмешательстве Китая, вмешательстве Ирана и вмешательстве Северной Кореи, и мы предпринимаем усилия, чтобы это предотвратить. В контексте выборов 2018 года, это – те четыре страны, по поводу которых мы больше всего озабочены», - рассказал он.

Сейчас в США ведется сразу несколько расследований относительно возможного вмешательства России в выборы президента США 2016 года. В июле спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал обвинения против 12 офицеров ГРУ, якобы причастных к взлому почтового ящика бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон, а также серверов Демократической партии. Как полагает следствие, эта информация затем распространялась на различных ресурсах и использовалась с целью компрометировать госпожу Клинтон в глазах избирателей.

В нидерландском городе Тилбург полиция эвакуировала людей из-за сообщения о заложенной в здании главного городского вокзала бомбы. Движение поездов приостановлено, сообщает РБК Украина со ссылкой на De Telegraaf. Полиция приступила к расследованию произошедшего.

«Четыре человека задержаны на станции в связи с сообщениями о бомбе», - сообщается в Twitter городской полиции.

Впервые за несколько лет продажи кнопочных телефонов без возможности выхода в интернет начали расти: в прошлом году глобальные продажи кнопочных телефонов выросли на 5%, в то время как продажи смартфонов увеличились только на 2%, сообщает РБК.

Телеканал Sky News уточняет, что за последние несколько лет этот показатель увеличился впервые. В первую очередь выросший интерес к таким моделям объясняется желанием владельцев оградить себя от круглосуточного доступа к социальным сетям. Смартфоны с доступом к интернету, как замечает Sky News, стали для людей настолько незаменимыми, что, согласно последним исследованиям, в среднем их владельцы проверяют информацию на своих гаджетах каждые 12 минут.



Согласно исследованию британского Госкомитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (Ofcom), 78% британцев говорят, что они не могут жить без своего смартфона. При этом в среднем, по информации медиарегулятора, с помощью гаджетов пользователи ежедневно проводят в интернете 2 часа 28 минут. Среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель увеличивается до 3 часов 14 минут.



В Индонезии вновь ощущались подземные толчки: после мощного землетрясения близ острова Ломбок, которое привело к гибели более 430 человек, зарегистрировано новое землетрясение, магнитудой 6,9, погиб один человек, пишет «Коммерсантъ». Подземные толчки ощущались и на соседнем Бали.

«Мы призываем граждан сохранять спокойствие, держаться подальше от зданий и больших деревьев», - сообщил Reuters представитель местного агентства по ЧС.

В «Талибане» завили о намерении отпустить сотни заключенных 20 августа в честь праздника Курбан-байрам, пишет «Коммерсантъ». Заключенные будут освобождены, чтобы «они могли разделить счастье праздника Курбан-байрам со своими семьями и друзьями», отмечается в сообщении.

При этом на одностороннее объявление перемирия президентом Афганистана талибы не ответили. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с повстанцами. Оно начнется в понедельник, 20 августа, и будет приурочено к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам). О временном прекращении огня объявлено, несмотря на бои, которые продолжаются в городе Газни.

Предыдущее перемирие было установлено в честь праздника Ураза-байрам. Позднее оно продлевалось в одностороннем порядке – талибы были против.