Строительные компании используют программу «7-20-25» для своего продвижения

Строительные компании и жилищные кооперативы используют для маркетингового продвижения условия государственной программы «7-20-25». При этом условия покупки жилья не имеют ничего общего с социальной программой, напоминают в компании «Баспана», которая является оператором «7-20-25».

«Предлагаются различные акции с набором цифр по типу «0-20-25», «5-19-25», «5-10-25». Условия по ним существенно отличаются от программы «7-20-25». Во избежание недоразумений казахстанцам нужно внимательно относиться к условиям подобных акции. Например, «25» может вовсе не означать срок кредита в годах, зачастую застройщики продают жилье в рассрочку на 25 месяцев. «20» может быть не размером первоначального взноса, а процентной ставкой по кредиту», - цитирует сообщение пресс-службы «Казинформ».

Кредиты по программе «7-20-25» выдаются банками-партнерами оператора – ипотечной компании «Баспана». На сегодня заявки принимают Банк Центркредит, АТФБанк, Цеснабанк, Bank RBK и Евразийский банк. Сами застройщики или жилищный кооператив не может выдавать кредит.