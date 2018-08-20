Она будет находиться под домашним арестом до 3 сентября
Экс-главе комитета фармации Ларисе Пак продлили арест

Специализированный межрайонный следственный суд продлил домашний арест бывшей исполняющей обязанности председателя комитета фармации министерства здравоохранения Ларисе Пак до 3 сентября 2018 года, пишет «Казинформ».

«Специализированный межрайонный следственный суд продлил срок домашнего ареста подозреваемой Ларисы Пак до 3 сентября», – приводит агентство сообщение городского суда.

Летом 2017 года Пак и ряд должностных лиц комитета были задержаны за систематическое получение взяток и лоббирование интересов фармкомпаний. Экс-глава комитета и ее подчиненные обвиняются в незаконном получение более 10 млн тенге. Министр здравоохранения Елжан Биртанов лишь отмечал, что Пак «работала достаточно долгое время и в принципе всегда хорошо профессионально характеризовалась». В сентябре 2017 года под арестом оказался и глава «СК-Фармация». Как сообщалось, правоохранительными органами в отношении Максима Касаткина проводится следствие на законность проведенных с 2015 года закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Предполагается, что за несколько лет руководством «СК-Фармация» и «КазСибФармацея» путем завышения цены на лекарства в два-три раза похищено более 1,8 млрд тенге.

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