Искусственный интеллект разработал два новых антибиотика, убивающих устойчивые к лекарствам бактерии

Искусственный интеллект разработал два новых антибиотика, которые потенциально способны уничтожать устойчивые к лекарствам штаммы возбудителей гонореи и метициллинрезистентного золотистого стафилококка, сообщает Русская служба ВВС .

Это исследование группы американских ученых из Массачусетского технологического института опубликовано в журнале Cell. В нем говорится, что система ИИ разработала новые препараты из отдельных атомов. В процессе исследования ученые предложили ИИ 36 млн соединений, включая несуществующие. И были исключены все варианты, напоминавшие антибиотики, которые уже есть.

Система обучалась на примере химических структур известных соединений и данных о том, замедляют ли они рост различных видов бактерий. Это дало ИИ информацию о том, каким образом на бактерии влияют разные молекулярные структуры, состоящие из атомов.

Лабораторные исследования и тесты на животных показали эффективность новых препаратов. Но чтобы провести клинические испытания на людях, понадобится еще год или два, чтобы препараты доработать. Также предстоит еще проверить их на безопасность.

Тем не менее ученые, которые проводили исследования, считают, что ИИ может положить начало «второму золотому веку» антибиотиков.

«Мы очень довольны, поскольку доказали, что генеративный ИИ можно использовать для создания абсолютно новых антибиотиков. ИИ позволяет нам создавать молекулы дешево и быстро, таким образом наш арсенал расширяется, и мы получаем реальное преимущество в борьбе с генами супербактерий», - сказал Би-би-си один из авторов исследования профессор Джеймс Коллинз.

Однако нет никакой гарантии, что экспериментальные препараты в итоге будут назначать людям. Также производство может оказаться долгим и дорогостоящим, а новые лекарства нужно будет использовать как можно реже, чтобы бактерии не выработали к ним резистентность. Это означает, что фармкомпании могут быть не заинтересованы в производстве новых препаратов.

Чрезмерное использование антибиотиков помогло бактериям эволюционировать, и теперь устойчивые к лекарственным препаратам инфекции становятся причиной более миллиона смертей в год.

Гонококки и стафилококки могут обитать на коже человека без вреда, вызывая серьезную инфекцию только при попадании внутрь организма.