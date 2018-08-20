Нацбанк меняет систему расчетов по установлению курса тенге к доллару

Официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам основной и дополнительной сессий со сроками расчетов Т+1, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«С 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару США будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам основной и дополнительной сессий со сроками расчетов Т+1 на АО «Казахстанская фондовая биржа». Правила установления официального курса тенге к доллару не меняются, меняется лишь площадка с сектора «USDKZT_TOD» (расчеты в день совершения сделки) на сектор «USDKZT_TOM» (расчеты на следующий день после совершения сделки)», - говорится в сообщении финрегулятора.

Отмечается, что валютные операции Нацбанка также будут проводиться в секторе «USDKZT_TOM» с расчетами по системе Т+1.

Как поясняется, система расчетов Т+1 соответствует международной практике и является стандартом для совершения операций на мировых финансовых рынках. «Изменение расчетов с нынешних Т+0 до Т+1 будет способствовать углублению интеграции с мировыми финансовыми рынками, увеличению ликвидности за счет привлечения иностранных портфельных инвестиций, что приобретает особую актуальность в связи с запуском проекта по обеспечению доступа на рынок казахстанских государственных ценных бумаг через систему Clearstream», - указывается в сообщении.

В Нацбанке также считают, что «переход на Т+1 будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке».