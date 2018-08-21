Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

«Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам – это религия добра, созидания и гармонии. Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости. В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния», - говорится в поздравлении.

Назарбаев подчеркнул, что в «Казахстане, где проживают представители различных конфессий и этносов, праздник Курбан айт вносит свой значительный вклад в укрепление нашего духовного единства, сплоченности и взаимоуважения людей, независимо от религиозной принадлежности и национальности».

Президент пожелал каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия. «Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом», - отмечается в поздравлении.