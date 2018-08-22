Юг страны ждет погода без осадков
Осенняя погода ожидается на севере Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Похолодание с осадками ожидают синоптики на севере Казахстана со среды до субботы, сообщает Казгидромет.

«Холодные воздушные массы с районов Новой Земли будут поступать на северную половину Казахстана. Поэтому ожидается по-осеннему пасмурная погода с дождями, 24-25 августа в северных областях с сильными дождями и порывистым ветром и понижением температуры воздуха ночью до 5-13 градусов, днем до 10-18 градусов тепла. Лишь в южных регионах сохранится теплая погода без осадков», - говорится в сообщении Казгидромет.

В среду в Акмоленской области объявлено штормовое предупреждение. Там ожидается ночью местами сильный дождь, гроза, туман и град. В Астане в среду также ожидается гроза, временами порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром туман. Днем возможен град. Вероятность шторма 90-95%.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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