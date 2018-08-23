Мир за ночь. 22-23 августа 2018 года

США вводит вторую часть 25% пошлин на китайские товары; СМИ сообщили о приостановке демонтажа на северокорейском космодроме Сохэ; Россия закупила рекордное количество золота; глава Apple Тим Кук получит бонус в $120 млн; Рамзан Кадыров заявил, что команда напасть на полицейских в Чечне поступила из-за рубежа.

23 августа будут введены пошлины в размере 25% на экспортируемые Китаем в США товары, сообщает «ТАСС». Общая стоимость облагаемой пошлинами китайской продукции оценивается в $16 млрд.

В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции. Это вторая часть представленных Лайтхайзером 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Первая часть была введена 6 июля на товары суммой $34 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подобное решение принято в связи с незаконным присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик.

КНДР приостановила демонтаж объектов на космодроме Сохэ, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на американо-южнокорейский портал «38 North».

По данным портала, фотографии, сделанные на космодроме 16 августа, показывают, что, начиная с 3 августа, на объекте не происходит заметного процесса демонтажа. Ранее эксперты сообщали, что согласно спутниковым снимкам от 20 июля на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей. В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам Трамп заявил о подписании документа с КНДР и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».

Россия, предварительно избавившись практически от всех американских гособлигаций, закупила самый большой объем золота в этом году, сообщает «The Bell». Данный ход позволит стране защититься от связанных с долларом санкций.

Объем закупок золота в июле составил 26,1 тонн — рекордный показатель с ноября, общее число резервов увеличилось до 2170 тонн и оценивается в $77 млрд. При этом за апрель-май, после введения санкций США против российских миллиардеров, Россия продала 85% американских гособлигаций, к июлю сократив вложения с $96,1 млрд в марте до $14,9 млрд. Таким образом РФ выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг. Эксперты сходятся во мнении, что в состоянии финансовой войны отказ от американских ценных бумаг в пользу ценного металла является гарантией от юридических и политических рисков для России.

Гендиректор Apple Тим Кук может получить в качестве бонуса акции компании стоимостью около $120 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Bloomberg». Руководитель технологического гиганта получит бонус в виде 280 000 акций.

Такой же пакет акций топ-менеджер дополнительно получит, если доходность акций компании на фондовом рынке за три последних года превысит аналогичные показатели двух третей компаний, входящих в индекс S&P 500. Общая стоимость 560 000 акций оценивается приблизительно в $120 млн. В прошлом году половина акций из 560 000 бумаг ушла на покрытие налогов. Оставшуюся часть Кук продал и выручил за нее $43 млн. По оценке Bloomberg, состояние Кука составляет $700 млн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подростки получили команду напасть на сотрудников полиции «из-за рубежа по соцсетям», сообщает газета «Коммерсант». На своей странице в социальной сети Кадыров написал, что сейчас устанавливаются лица, которые могли быть причастны к организации нападений.

«Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа. Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер», - подчеркнул глава Чечни.

20 августа Чечне была совершена серия преступлений террористической направленности. В Грозном и Шалинском районе республики подростки от 11 до 17 лет давили полицейских машиной, нападали на них с ножами и пытались взорвать их вместе с собой.