Так президент США отреагировал на обсуждения якобы совершенных им правонарушений в период предвыборной кампании
Трамп назвал единственным своим проступком победу на выборах 2016 года
ФОТО С САЙТА NBC.COM

Президент США Дональд Трамп считает, что единственным его проступком в прошлом была победа на выборах в 2016 году, сообщает «ТАСС». Он объяснил свою победу ошибкой, которую совершила Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.

«Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы. Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!», – написал президент в Twitter.

Дональд Трамп опубликовал данное сообщение на фоне бурного обсуждения якобы совершенных им правонарушений в период предвыборной кампании. Эти спекуляции обострились после того, как во вторник бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт был признан виновным по 8 пунктам обвинения из 18, а бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях. Коэн также пообещал дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемых России попыток вмешательства в выборы.

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