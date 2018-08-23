КазНУ упразднил педагогические специальности

«В последние годы мы проводили целенаправленную работу по этому вопросу. Мы отказываемся от педагогических специальностей. Есть для этого профильные институты и университеты во всех областях республики. Готовит учителей и Национальный педагогический университет имени Абая. Наш профиль – это научные специалисты. Однако студенты продолжают идти со словами: «Наша мечта – учиться в КазНу. Многим мы отказали, но нашлись и такие, которые легли у порога и говорили, что «никуда не уйдут». Пришлось их принять. В следующем году принимать уже не будем», – сказал Мутанов.

На педагогические специальности подали более 160 абитуриентов. Однако им не будут предоставлены места в общежитии. Жильем обеспечат лишь студентов, нуждающихся в социальной помощи.