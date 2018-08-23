Университет намерен сосредоточиться на выпуске научных специалистов
КазНУ упразднил педагогические специальности
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Ректор казахского национального университета Галимкаир Мутанов сообщил, что учебное заведение упразднило педагогические специальности по различным школьным предметам, передает «Казинформ».

«В последние годы мы проводили целенаправленную работу по этому вопросу. Мы отказываемся от педагогических специальностей. Есть для этого профильные институты и университеты во всех областях республики. Готовит учителей и Национальный педагогический университет имени Абая. Наш профиль – это научные специалисты. Однако студенты продолжают идти со словами: «Наша мечта – учиться в КазНу. Многим мы отказали, но нашлись и такие, которые легли у порога и говорили, что «никуда не уйдут». Пришлось их принять. В следующем году принимать уже не будем», – сказал Мутанов.

На педагогические специальности подали более 160 абитуриентов. Однако им не будут предоставлены места в общежитии. Жильем обеспечат лишь студентов, нуждающихся в социальной помощи.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев считает необходимым повышать зарплаты госслужащим
Новости
В Алматы появится улица имени Батырхана Шукенова
Новости
Акимат изымает 5 гектаров земли у «Казахфильма»
Новости
ЛГБТ-активистку Жанар Секербаеву привлекают к ответственности за мелкое хулиганство
Новости
Турция выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США
Новости
МОН будет отзывать лицензии у вузов в случае низких показателей трудоустройства выпускников