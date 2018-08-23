КазНУ упразднил педагогические специальности

Ректор казахского национального университета Галимкаир Мутанов сообщил, что учебное заведение упразднило педагогические специальности по различным школьным предметам, передает «Казинформ».
«В последние годы мы проводили целенаправленную работу по этому вопросу. Мы отказываемся от педагогических специальностей. Есть для этого профильные институты и университеты во всех областях республики. Готовит учителей и Национальный педагогический университет имени Абая. Наш профиль – это научные специалисты. Однако студенты продолжают идти со словами: «Наша мечта – учиться в КазНу. Многим мы отказали, но нашлись и такие, которые легли у порога и говорили, что «никуда не уйдут». Пришлось их принять. В следующем году принимать уже не будем», – сказал Мутанов.
На педагогические специальности подали более 160 абитуриентов. Однако им не будут предоставлены места в общежитии. Жильем обеспечат лишь студентов, нуждающихся в социальной помощи.
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