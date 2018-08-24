Эксперты установили причину пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Экспертиза электрообурудования, проведенная по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина специалистами ООО «Бюро независимых экспертиз», выявила, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался с короткого замыкания в светодиоидном светильнике, залитом талой водой с крыши комплекса, сообщают Ведомости .

Эксперты, исследовавшие в частности десятки мешков фрагментов проводки и 16 обгорелых распределительных шкафов, сделали вывод о неправильной реконструкции и эксплуатации здания.

«Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом»,— констатировали эксперты. Во многих распределительных шкафах более толстые проводники использовались для малых нагрузок, а более тонкие – для больших.

Место возникновения пожара было видно на кадрах видеокамер ТРЦ. Замыкание произошло в электропроводке плафонов освещения Jazzway над «сухим» бассейном с поролоновыми кубиками. На камерах было зафиксировано падение «линейно протяженного светящегося объекта» в момент возникновения пожара. Эксперты пришли к выводу, что это были горящие капли пластмассы, из которой были сделаны плафоны. Они отмечают, что в светодиодных устройствах напряжение слишком мало, чтобы расплавить пластмассу, но к их контактам подводятся провода с напряжением в 220 вольт. Это место считается наиболее сложным для обеспечения безопасности. К тому же светильники, рассчитанные на сухое помещение, буквально были залиты водой. В заключении отмечается, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в «Зимней вишне» защита от сверхтоков не сработала.