В Алматы пройдет выставка памяти Дениса Тена

С 26 августа по 2 сентября в выставочном зале Esentai Gallery пройдет выставка D10 WORLD, посвященная памяти спортсмена Дениса Тена.

Выставка инициирована «Фондом Дениса Тен» и друзьями казахстанского фигуриста при поддержке Esentai Mall и команды Etage. Организаторы уверены, что достижения спортсмена способны воодушевить и вдохновить многих людей на творческие свершения и обратить внимание на безграничность человеческих возможностей.

На выставке будут представлены фотоработы, созданные Денисом. «В них отражено его настроение, чувства, эмоции, взгляд на мир. Также будут представлены фотографии со знаковых спортивных мероприятий с его участием и видеопроект от коллег и друзей», - говорится в сообщении организаторов.

Открытие выставки состоится в воскресенье, 26 августа, в 18.00.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в центре Алматы – его зарезали люди, пытавшиеся снять зеркала с автомобиля.

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