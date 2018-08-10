Телеобзор: Наш «маленький алмазик»

Российский фигурист Алексей Ягудин стал одним из первых известных спортсменов, кто довольно резко отреагировал на новость об убийстве Дениса Тена в Алматы. Он не постеснялся предстать перед своими подписчиками в Instagram в расстроенных чувствах и со слезами на глазах просить прощения у родителей погибшего олимпийского чемпиона. Спустя неделю Ягудин уже был в Москве – в столицу он прилетел для встречи с выдающимися тренерами по фигурному катанию Еленой Водорезовой и Татьяной Тарасовой. Именно эти встречи легли в основу получасового документального фильма, который Ягудин посвятил светлой памяти своего «младшего брата».

«Вдруг я увидела маленького смешного мальчишку – то ли из Японии, то ли из… То есть таких детей у нас не было! Я стала спрашивать, кто это такой. Он ничего не умел делать абсолютно, но он настолько был артистичный, настолько самобытный – просто маленький такой алмазик появился», - вспоминает о своей первой встрече с Денисом Елена Водорезова, которая спустя шесть лет вывела теперь уже 15-летнего «мальчишку» на первый в его жизни чемпионат мира по фигурному катанию. «Впитывал моментально, понимаешь?! Я увидела у него тоже вот такие же глаза как у тебя! Вот всё делает сразу. Проверит и делает <…> Вот такое ощущение у меня было, что я со взрослым человеком. Не с ребенком», - за чашкой чая делится с Ягудиным своими воспоминаниями Тарасова, которая тоже успела поработать с восходящей звездой фигурного катания на заре спортивной карьеры Дениса.

Съемочная группа телеканала Матч ТВ побывала и в Алматы – здесь авторы фильма побеседовали с друзьями Дениса. Одноклассник Алмас Жали рассказал о том, что уроки за Тена делал мальчик по имени Валера, что первые автограф-сессии Денис проводил еще в школе, оставляя свои росписи в дневниках всех желающих, что мама Дениса даже в начальной школе вынуждена была отпрашивать сына с уроков ради тренировок. Без ее фигуры история первого казахстанского олимпийского чемпиона по фигурному катанию, очевидно, была бы не полной. «Они были все время вдвоем. Было очень трудно семье, потому что Оксана все время жила с Денисом здесь, а папа со старшим сыном все время были в Алматы. Семья была разделена, и это тоже очень тяжело», - вспоминает Водорезова этап московских тренировок. «Я обожаю эту маму, которая отдала ему всю жизнь, всю себя. И совершенно ему не мешала», - добавляет Тарасова.

Оба прославленных тренера каждая по-своему говорит о решении Тенов поменять наставников после Олимпийских игр в Ванкувере. «Когда он вырос, конечно, они стали выезжать очень много. Мы побывали в Америке. Конечно, было больше искушений, и они выбрали путь в Америку, там тренироваться. Там им, может быть, было более комфортно. Может быть, даже тот же климат им больше подходил – конечно, они южные люди», - рассуждает Водорезова. «Мне кажется, что они (Лори Николь и Фрэнк Кэрролл – американские тренеры Дениса Тена) тоже были осчастливлены тем, что он пошел именно к ним. Они очень хорошие люди, и у них он нашел такую вот какую-то любовь и понимание его», - считает Тарасова.

Необходимость что-то менять после 11-го места в олимпийском зачете была на лицо: «Для меня было очень странно, что обладая всем арсеналом, чтобы выигрывать соревнования, как-то не складывалась у него карьера. Всегда он где-то не в лидерах был очень долгое время, и даже когда катался, хорошо выступал, не ставили ему того, что он заслуживал, и не занимал он те места, которые заслуживал. И для меня очень стал приятным его прорывной 2013 год, когда он стал вторым на чемпионате мира. Ну и, естественно, Олимпиада здесь в Сочи, когда все сложилось», - говорит о своих впечатлениях фигурист и тренер Максим Маринин. Олимпийская бронза принесла Денису Тену мировую славу и подлинную народную любовь, что вкупе могло бы стать хорошей основой для «звездной болезни», но этого не произошло. «Он меня буквально покорил своей тонкой интеллигентностью. Понимаете, он читался на льду. Какой он на льду был… Он не снимал коньки и становился вдруг совершенно другим человеком. Он был и там, и там одинаковым», - вспоминает о нем фигурист и продюсер Илья Авербух.

Алексей Ягудин, неоднократно принимавший участие в ледовом шоу «Денис и его друзья», с удовольствием расспрашивал своих коллег об этом опыте. Фигурист Максим Траньков удивлялся, что Денис выбрал для своего шоу название, в котором не присутствует слово «лед» или «ice»: «Это единственное, наверное, шоу в мире, которое так называется. Где нет связи со льдом. Потому что он действительно был для нас огромным-огромным другом». «Он всегда говорил: “Если бы я мог всех своих друзей пригласить в одно шоу в один год, то оно было бы бесконечным”», - продолжает мысль партнера фигуристка Татьяна Волосожар. Денис Тен не просто привозил в Казахстан известных всему миру фигуристов – он заботился о том, чтобы друзья получили исчерпывающее впечатление о его родине.

«Он хотел дать все самое лучшее. Показать, чем богата его страна: какие достопримечательности есть, какой у нас прекрасный народ. Своим собственным примером он показывал: смотрите, с чего я начал и чего смог добиться. И каждый, кто захочет, сможет сделать, по крайней мере, не меньше», - вспоминает Маринин. «Он очень гордился своей страной. Он, конечно, обожал. Он хотел ее прославить. Он был нацелен на это. Он хотел, чтобы люди в Алматы, в Астане, вообще народ полюбил фигурное катание. Он прям это с детства хотел!», - добавляет Водорезова. Его алматинский друг актер Санжар Мади рассказывает, что Денис намеревался стать тренером после завершения карьеры и соответствующего обучения: «У Дениса был талант еще и общения с детьми. Он как-то располагал к себе». Фигуристка Татьяна Тотьмянина упоминает о желании Дениса создать в Казахстане действительно «сильную» федерацию фигурного катания.

Но всем этим личность Дениса Тена, разумеется, не исчерпывается. Друзья и коллеги с теплотой вспоминают о других важных вещах в его жизни: «Я думаю, что он мог бы развиться в такого очень большого продюсера. Я знаю, что он и с кино был уже связан (принял участие в сценарном конкурсе Тимура Бекмамбетова). Из него шла творческая энергия, и он бы точно ее реализовал, потому что ему явно было хоть и интересно кататься, но в последние годы я уже видел, что ему где-то, может быть, даже тесно», - делится мнением Авербух. «Надо работать, надо успевать, так правильно – сейчас самое то время, сейчас нужно все успеть», - вспоминает слова Дениса его друг Алмас Жали. И не нашлось ни одного героя в этом небольшом документальном фильме, кто не пожалел бы о том, что Денису волею трагического случая так и не удалось успеть осуществить все задуманное.