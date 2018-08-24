Назарбаев предложил создать водно-энергетический консорциум Центральной Азии

В пятницу в рамках заседания глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать международный водно-энергетический консорциум Центральной Азии, сообщает Казинформ .

«В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Его создание позволит обеспечить баланс между ирригацией и гидроэнергетикой при использовании водных ресурсов трансграничных рек», - отметил президент Казахстана.

Также Назарбаев отметил необходимость провести совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе действующих институтов фонда. По словам президента, это позволит повысить качество работы МФСА, укрепит его потенциал и адаптирует организацию к современным реалиям.

«Настало время автоматизации системы управления, распределения, учета и мониторинга водных ресурсов бассейна Аральского моря, в том числе их качества. Это обеспечит прозрачность использования воды странами и укрепит взаимодоверие», - сообщил президент.

Кроме того Назарбаев предложил рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета МФСА в одной из стран членов фонда.