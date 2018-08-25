Казахстанцы смогут получить необходимые документы eGov в Москве

В консульском отделе посольства Казахстана в Москве запущен новый сервис, который позволит «моментально» получить гражданам РК ряд документов, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Сервис начал работать с сегодняшнего дня (24 августа - V). С помощью него пользователи смогут, не выезжая из Москвы, предъявив удостоверение личности, получить моментально справку о наличии либо отсутствии судимости, справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, подтверждение ЭЦП, зарегистрировать бизнес и так далее», – говорится на сайте посольства.

Среди онлайн-услуг, которые будут оказывать казахстанцам в консульском отделе, выдача адресной справки, выдача информации о накоплениях в ЕНПФ, выдача ЭЦП и другие.

Консульский отдел посольства Казахстана в РФ в Москве стал первым загранучреждением РК, где внедрена подобная услуга.