Трое чиновников освобождены от должностей после скандала вокруг детского дома в Баганашыле

После скандала вокруг детского дома в микрорайоне Баганашыл в Алматы освобождены от должностей заместитель акима Алматинской области и руководители двух областных управлений, сообщает Kazinform .

По данным управления образования области, были освобождены от должностей заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Кроме этого, первому заместителю акима области был объявлен строгий выговор.

В феврале прошлого года сообщалось, что Алматинский областной детский дом №1, расположенный в микрорайоне Баганашыл в Алматы, переведут в Конаев, где инвестор, Damu Development Group, строил новое здание. Вскоре уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что детский дом останется на месте. В тот же день аким Алматинской области Марат Султангазиев пояснил, что в Алматы останутся только те дети, которые уже воспитываются в детском доме №1, а вновь поступившие дети будут размещаться в новом комплексе в Конаеве на 240 мест.

21 июля начался переезд детей из Алматы в Конаев, который закончился скандалом. После того как в сети появились видео принудительного переезда, президент Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд в Конаев и отремонтировать здание детского дома. Сейчас администрация президента проводит служебное расследование, а в акимате Алматинской области провели служебную проверку.

1 августа коллектив детского дома заявил, что воспитателей вынуждают написать заявления об увольнении по собственному желанию. Они не согласны с тем, как происходит процедура передачи детского дома городу Алматы, и утверждают, что на них оказывается давление из-за того, что они выступили в защиту детей.