Не все школы до сих пор подключены к центрам оперативного управления полиции – Минпросвещения

Из 11,8 тыс. организаций образования до сих пор не во всех установлены тревожные кнопки, турникеты, а подключены к центрам оперативного управления полиции только 81% школ, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.

Как отметил глава Минпросвещения, сегодня в 98% организациях образования есть туринкеты, в 96% установлена тревожная кнопка, 81% организаций образования подключены к центрам оперативного управления полиции, у 97% заключен договор с лицензированной охраной.

«Выполнение этих показателей проверяется министерством внутренних дел. В этой связи акимам Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Атырауской областей, необходимо усилить работу в данном направлении», - сказал Бейсембаев.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов добавил, что на сегодня охрана обеспечена в 98% государственных организациях образования, однако самые низкие показатели в Алматинской области – 79%, в Восточно-Казахстанской области – 80%, в Жамбылской области – 92%. В частных организациях образования охрана обеспечена на 84%. Наименьшие показатели в Алматинской области – 54%, в Жамбылской – 70% и в области Жетысу – 76%.

Отметим, в августе 2024 года Гани Бейсембаев сообщал, что тревожными кнопками в Казахстане оснащено 87% школ, турникетами – 62% организаций образования, к центрам оперативного управления подключены 70% школ. Тогда же премьер-министр Олжас Бектенов давал поручение к 1 сентября 2024 года довести долю оснащения системами безопасности школ до 90%, а до конца года – на 100%.