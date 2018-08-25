Казахстанские придорожные кафе и отели появятся на картах Google и Yandex

Управляющий директор по развитию бизнеса АО НК «Казавтожол» Рустам Исаев рассказал, что на электронных картах Google и Yandex появятся обозначения точек казахстанского придорожного сервиса, сообщает « Казинформ ».

«Ведется работа по внесению в международные карты объектов придорожного сервиса, в первую очередь, это карты, которыми все пользуются – Google и Yandex, а также есть специализированные, профессиональные международные карты, это карта международного союза перевозчиков», – сказал Рустам Исаев.

Исаев пояснил, что благодаря внесению данных обозначений на карты международные перевозчики и обычные граждане смогут найти соответствующие международным стандартам объекты придорожного сервиса. «Можно будет, например, через интернет узнать, есть ли номера в этом отеле, какие услуги здесь можно еще получить и так далее», – уточнил он.

Он также рассказал, что в новое приложении Kazway, доступное для смартфонов на платформе iOS, уже внесены все объекты придорожного сервиса. Осенью планируется запуск приложения для Android.