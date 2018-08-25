С сентября три казахстанские автодороги станут платными

На пяти дорогах республиканского значения внедрят систему взимания платы, рассказал управляющий директор по развитию бизнеса АО НК «Казавтожол» Рустам Исаев. Участки на трех автодорогах станут платными уже в сентябре, сообщает « Казинформ ».

«Мы сейчас разрабатываем проект внедрения системы взимания платы на 5,5 тыс. км дорог. К концу этого года эти проекты будут готовы. Это трасса «Западная Европа – Западный Китай» полностью, Актау – Шетпе – Бейнеу – Атырау, Астана – Павлодар, Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ, и также участок Шымкент – граница Узбекистана. Проектные работы завершаются в этом году», – рассказал Рустам Исаев.

Исаев отметил, что для установки систем взимания платы могут быть использованы средства инвесторов. Он также рассказал, что на всех дорогах будет использован унифицированный тариф, как на трассе Астана – Щучинск.

Также он сообщил, что плату за проезд на участках автодорог Алматы – Хоргос, Астана – Темиртау и Алматы – Капшагай планируется внедрить в тестовом режиме в сентябре текущего года.

Напомним, что о внедрении платы за проезд по этим трем автодорогам объявляли еще в прошлом году. Тогда глава министерства по инвестициям и развитию Женис Касымбек заявлял, что дороги станут платными к первому кварталу 2018 года.

Ранее также сообщалось, что стоимость проезда будет 1 тенге за 1 км.