В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги

Прокуратура Алматы выявила необоснованное завышение цен на коммунальные услуги монополистами. Как отметил на заседании городского бюро партии «Нур Отан» прокурор города Берик Жуйриктаев, они повышали свои затраты в том числе за счет искусственного увеличения расходов, сообщается на сайте акимата Алматы.

Так, Жуйриктаев сообщил, что «Алматыэнергосбыт» затрачивал на услугу регулирования мощности только 70% от заявленной суммы в тарифной смете, а на амортизационные отчисления – лишь 30%. «В итоге на протяжении трех лет в тариф необоснованно заложено 1 млрд 370 млн тенге. Данная сумма вычтена при согласовании тарифа на 2018 год. Энергосбыт признал вину, и привлечен к ответственности», – рассказал прокурор.

«Алатау Жарык Компаниясы» также повысила свой тариф на передачу электроэнергии за счет введения чрезвычайной регулирующей меры, обосновывая это не относящимся к категории ЧС ситуациями. «По нашим требованиям уполномоченный орган отменил свое решение, введен компенсирующий тариф для возмещения убытков на сумму 2,17 млрд тенге. Предотвращены будущие убытки на 2,83 млрд тенге. Действующий тариф снижен на 5,6%», – сообщил Жуйриктаев.

Прокуратура также проверила «КазТрансГаз Аймак» и установила неисполнение отдельных мероприятий инвестиционной программы. По итогам проверки введен компенсирующий тариф на 425 млн тенге, а предприятие привлечено к административной ответственности на 50 млн тенге.

В «Алматы су», по данным прокурора, на протяжении нескольких лет искусственно двукратно увеличивали технические потери, то есть вместо утвержденных 17,8% указывали 35%, что составляет 70 млн кубов воды. «Также тариф завышался за счет увеличения расходов на покупку электроэнергии. Разница составила около 400 млн тенге», – добавил прокурор.

Вместе с тем АО «Алматинские электрические станции» закладывала в тарифную смету расходы на топливо в размере 11,3 млрд тенге, а фактически расходовала всего 10,2 млрд тенге. В связи с этим также был введен компенсирующий тариф на 110 млн тенге.

«Принятыми мерами защищены права порядка 1,5 млн горожан, введены компенсирующие тарифы на почти 4,7 млрд тенге. Каких-либо дальнейших оснований для повышения стоимости комуслуг нет. Любые необоснованные попытки будут пресекаться, чтобы наши алматинцы не переплачивали», - подчеркнул в свою очередь аким города Бауыржан Байбек.