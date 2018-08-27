Мир за ночь. 26-27 августа 2018 года

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение сотрудников Белого дома опубликовать официальное заявление, в котором давалась бы высокая оценка «жизни и героизму» сенатора сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося в субботу на 82-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли предлагали выпустить официальное заявление по поводу смерти сенатора, где хотели напомнить о его военном прошлом и охарактеризовать его как героя. Но Трамп отклонил эту инициативу и ограничился лишь сообщением в Twitter, в котором где выразил свои соболезнования семье сенатора.

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до 34%, это самый низкий показатель с начала его пятилетнего мандата, приводит газета «Коммерсантъ» результаты опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop). В частности, доля французов, недовольных деятельностью президента, увеличилась на 5 п. п. - до 66% в августе. В июле рейтинг Макрона упал до 39% после скандала с его помощником Александром Беналля. В августе, по мнению заместителя генерального директора Ifop Фредерика Даби, этот скандал также отразился на результатах опроса, хоть респонденты и не указывали его.

В американском городе Джексонвилл в результате стрельбы в баре во время кибертурнира погибли 3 человека, в том числе стрелок, пострадали еще 11, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Как сообщил шериф города Майк Уильямс, 9 человек получили огнестрельные ранения и по меньшей мере двое пострадали, когда пытались покинуть место происшествия. 24-летний стрелок из Балтимора прибыл во Флориду, чтобы принять участие в турнире. После того, как он проиграл турнир по компьютерной игре Madden 19, он открыл огонь из револьвера по своим оппонентам, а затем покончил с собой.

В немецком городе Людвигсхафен утром в воскресенье обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает РБК. После обнаружения бомбы вокруг нее создали зону безопасности радиусом в 1 км, были эвакуированы 18,5 тыс. жителей, для них организовали пункт временного размещения в концертном зале Фридриха Эберта. После того, как бомбу обезвредили, жители могут вернуться в свои дома.

В Москве произошел пожар в знаменитом «Доме на набережной», сообщает «ТАСС». Возгорание произошло на летней веранде на 11-м этаже на площади 10 кв. м, оно полностью ликвидировано в 01:33 по местному времени. С места ЧП самостоятельно эвакуировались 6 человек, пострадавших нет. Двенадцатиэтажный дом номер 2 по улице Серафимовича, занимающий площадь около трех гектаров, получил название «Дом на набережной» благодаря писателю Юрию Трифонову - в 1975 году под этим названием вышла в свет его повесть. Официально здание, построенное в 1931 году специально для партийной элиты, именовалось Домом правительства или Домом ЦИК и СНК СССР. Также здесь жили известные ученые, герои гражданской войны, герои Труда, известные писатели и деятели культуры.