Рассматривается несколько концепций увеличения пропускной способности
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В аэропорту Алматы заявили о необходимости увеличить площадь терминала
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Вице-президент международного аэропорта Алматы Александр Гордеев заявил о необходимости увеличения пропускной способности терминала, передает «Казинформ».

«Существующий терминал – пропускная способность его 1600 пассажиров в час. Площадь нашего терминала с павильоном местных воздушных линий – 23 700 кв. м. В час пик этого уже не достаточно, и последние два года мы работаем в этом режиме», - сказал Гордеев.

Он добавил, что стерильная зона аэропорта составляет всего лишь 850 кв. м.

Гордеев уточнил, что сейчас рассматривается несколько концепций увеличения пропускной способности терминала, и в ближайшие год-два эта проблема будет решена. «Идет поиск оптимальных решений, они не простые. Тоже один из вариантов – это увеличение площади терминала в сторону старого здания VIP, но вы знаете, там есть проблема – здание находится в реестре памятников архитектуры местного значения», - сказал он.

Руководство аэропорта озвучит все концепции после того, как будет принято конкретное решение по увеличению пропускной способности терминала, заключил Гордеев.

Обыкновенная жадность

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