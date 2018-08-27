В Чехии впервые в конце лета зафиксированы морозы

Ночь на понедельник была рекордно холодной для конца августа на большей части чешской территории (за исключением Праги) - температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе столбики термометров показывали +6,5 градусов, тогда как еще несколько дней назад здесь стояла сильная жара. На юге республики, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в -8,5 градусов.



