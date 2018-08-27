Рекордно низкая температура минус 8,5 градусов зарегистрирована на юге страны
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В Чехии впервые в конце лета зафиксированы морозы
фото barometr.info

Рекордно низкая для конца лета температура – минус 8,5 градусов по Цельсию – зафиксирована в понедельник в южной Чехии, сообщает ТАСС.

Ночь на понедельник была рекордно холодной для конца августа на большей части чешской территории (за исключением Праги) - температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе столбики термометров показывали +6,5 градусов, тогда как еще несколько дней назад здесь стояла сильная жара. На юге республики, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в -8,5 градусов.


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