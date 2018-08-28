Ежегодный рост ВВП планируется на уровне 4,5-5% - Сулейменов

Ежегодный рост ВВП планируется на уровне 4,5-5%,что позволит Казахстану к 2025 году добиться качественного роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник.

«Как вы знаете, в начале текущего года главой государства подписан Стратегический план развития страны до 2025 года. Главная цель – до 2025 года добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5,0% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до $46 тыс. 100 долларов США», - сказал Сулейменов.

Он отметил, что «обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей».

Вместе с тем, по словам министра, ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. «В этой связи для измерения прогресса на пути 30-ти развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста. Ключевые национальные индикаторы разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги.

В целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года нами разработана Стратегическая карта», - сообщил Сулейменов.

Наиболее комплексные индикаторы, которые разделены по отраслям и регионам, – это «рост производительности труда», «инвестиции в основной капитал», «доля ненаблюдаемой экономики».

Сулейменов отметил, что по всем индикаторам «наблюдается положительная динамика роста, направленная на улучшение ситуации в той или иной сфере». «В целом принятая Стратегическая карта позволит отслеживать достижение индикаторов Стратегического плана и принимать соответствующие меры при отклонении от плановых значений. (…) Мониторинг хода реализации и достижения индикаторов Стратегической карты будет осуществляться раз в год в рамках мониторинга Стратегического плана развития», - заключил министр.