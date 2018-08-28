Спортплощадку построили на месте парковки в алматинском парке Горького

В ходе реконструкции Центрального парка культуры и отдыха Алматы ведется строительство спортивных площадок, на тротуарах укладывается брусчатка, расширяются зоны озеленения, сообщается на сайте городского акимата.

«В рамках поддержки, проводимой властями, общегородской реконструкции Алматы управляющей компанией парка ведется строительство новых фонтанов, детских и спортивных площадок. В центре, где еще раньше располагалась автомобильная парковка, построили спортивные площадки, скейтодром и роллердром, стрит-воркаут, баскетбольное и футбольное поля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что территория парка теперь поделена на несколько тематических зон. Кроме того, в парке установлены 182 новые опоры освещения, на тротуарах укладывается брусчатка, расширяются зоны озеленения, а входная арка будет оборудована современной подсветкой.

«Особое внимание уделяется восстановлению старых и строительству новых фонтанов. К примеру, завершается реконструкция фонтана, который не работал более 10 лет. С восточной стороны летней сцены ведется строительство сухого фонтана с использованием европейского оборудования», - отмечается в сообщении

Всего на реконструкцию парка из частных средств инвестируется порядка 1,6 млрд тенге.