Исекешев пообещал лишать контрактов автопарки за ненадлежащий сервис

Аким Астаны Асет Исекешев в преддверии нового учебного года провел совещание, на котором обсудил вопросы работы общественного транспорта. Глава города поручил обеспечить стабильную работу валидаторов, в противном случае автобусы должны возить людей бесплатно, сообщается на сайте акимата города.

Открывая совещание, Исекешев подверг жесткой критике работу курирующего заместителя акима, руководства управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ТОО «Астана LRT» и столичных автобусных парков. Он отметил, что постоянно отслеживает реакцию жителей с помощью социальных сетей и городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKomek».

«Все проблемные вопросы необходимо решить до начала учебного года. Неработающие валидаторы – не причина заставлять людей ждать автобусы. Не можете обеспечить стабильную работу валидаторов – возите людей бесплатно», - заявил Исекешев.

Кроме того, аким отметил, что GPS-мониторинг по отслеживанию движения автобусов не работает, а пополнение транспортной карты порой достигает 36 часов.

«Пополнение карты должно занимать не более 3 часов, в идеале нужно сделать так, чтобы это происходило в течение нескольких минут. Водителям необходимо перезагружать валидаторы, чтобы оплата поступала раньше», - дал указание аким.

Он также поручил ТОО «Астана LRT» проработать дополнительные возможности оплаты проезда - с помощью QR-кодов, смартфонов и интернет-банкинга.

По итогам совещания аким Астаны поручил уполномоченным органам решить все проблемные вопросы в срок до 1 сентября, довести уровень обеспечения городских маршрутов до 90-95% и в полной мере обеспечить столичным пассажирам комфортный и безопасный сервис, в противном случае автопарки будут лишаться контрактов, пообещал Исекешев.