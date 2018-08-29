Китай строит военную базу в Афганистане

Китай начал строительство военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан, куда впоследствии планируется перебросить как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов, сообщает ТАСС .

Военно-тренировочная база будет построена в рамках сотрудничества Пекина с Кабулом в борьбе с терроризмом в Ваханском коридоре, который представляет собой узкую полосу в горах, граничащую с тремя странами: c Таджикистаном на севере, с Пакистаном на юге и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР на востоке. Это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана.

Предполагается, что главной задачей базы станет контроль над китайским районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.