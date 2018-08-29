Дождливая и холодная погода ожидает казахстанцев в выходные

Дождливая и холодная погода ожидается в большинстве областей Казахстана с 30 августа по 3 сентября, лишь на юге и западе республики сохранится теплая погода, сообщает РГП «Казгидромет».

«В прогнозируемый период через территорию Казахстана с северных районов Западной Сибири будут перемещаться холодные атмосферные фронты, в тыл которым начинает распространяться холодный и обширный антициклон. Поэтому в большинстве областей республики 30 и 31 августа ожидаются дожди, на востоке и в горных районах юго-востока местами сильные дожди», - говорится в сообщении в среду.

По данным синоптиков, дожди будут прекращаться по мере распространения антициклона, температура будет понижаться. Так, в северных, центральных и восточных областях днем температура воздуха понизится от +15+23°С до +8+15°С, ночью до +2+7°С, на юго-востоке днем до +18+25°С. Лишь в западных и южных областях республики сохранится по-летнему теплая погода без осадков, температура воздуха днем +27+34°С.