Назарбаев в Астане открыл «Стену мира»

По задумке архитекторов, создающая преграды стена трансформируется в объединяющую и дарующую защиту крышу в форме лепестка, тем самым защищая, объединяя народы, собирая их в единый круг, символизирующий традиционный тюркский курултай. Комплекс выполнен из металла и камня. Длина монумента 111 м, максимальная ширина - 18,4 м, высота - 17,5 м. На мемориале на 51 языке изображено слово «мир».

Стоимость объекта - 1,8 млрд тенге, он построен за счет средств компаний и предпринимателей, работающих в Актюбинской области. Прозрачные панели покрытия крыши-навеса имеют встроенную LED-систему площадью 616 кв. м, что позволяет транслировать изображения большого размера.

«Я хочу поблагодарить наших актюбинских друзей, которые ко Дню столицы подарили этот монумент, который будет обращением к молодому поколению беречь мир, всему человечеству, что важнее и больше, чем бороться и уничтожить ядерное оружие, ничего нет», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии открытия.

Он отметил, что монумент станет посылом молодежи, будущему поколению с тем, чтобы «они всегда помнили, чтили и делали выводы из истории, смотрели вперёд и не допускали тех катаклизмов, которые пережили наши предки».