Он проходил обучение в Лондонской школе экономики и политических наук
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Ерлан Аукенов вернулся на пост замакима Алматы
фото с сайта today.kz

Ерлан Аукенов вернулся на пост заместителя акима Алматы после обучения по программе «Развитие городов» в магистратуре Лондонской школы экономики и политических наук, сообщила пресс-служба городского акимата.


Аукенов занимал пост заместителя акима Алматы с 2015 по 2017 годы, после покинул должность в связи с обучением. Он будет курировать вопросы транспорта, социальной сферы, занятости населения и ЧС. Ранее Аукенов курировал вопросы индустриально-инновационного развития, торговли, развития МСБ.

По информации акимата, в рамках обучения изучались вопросы урбанизации, включая формирования городских агломераций, создание экономических зон, развития транспортных систем и инфраструктуры, влияния их на социально-экономические процессы и улучшение экологии. «Предметом изучения стал мировой опыт внедрения современных концепций «Green Economy» и «Resilient city» как в малых городах, так и крупнейших мегаполисах мира», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Мурат Дарибаев освобожден от должности заместителя акима и перешел на другую работу.

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