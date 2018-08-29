В России смягчат пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны объявил о смягчении пенсионной реформы, сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ отметил, что о необходимости повышения пенсионного возраста говорили еще в 90-е годы, но до сих пор решения не принимались по тем или иным причинам. «Сокращается трудоспособное население – автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения. (…) Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. (…) Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения», - сказал Путин.

Так, пенсионный возраст для женщин будет повышен с 60 лет вместо ранее предлагаемых 63-х. Многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше. Гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, дадут право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, для защиты людей предпенсионного возраста (5 лет до выхода на пенсию) установят административную и уголовную ответственность работодателей. «Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», - подчеркнул Путин.

Также будет увеличен максимальный размер пособия по безработице для таких граждан.

«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю», - добавил Путин.

Президент РФ сообщил, что все предложения будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Госдуму. «Механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. Это нужно сделать уже к его второму чтению в Государственной Думе», - подчеркнул он.

19 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, согласно которым повышается пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65.