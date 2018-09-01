Парламент Казахстана начал работу

Парламент Казахстана четвертой сессии шестого созыва в субботу начал свою работу. По традиции, на открытии сессии принимает участие президент страны Нурсултан Назарбаев.

«В соответствии со статьей 59 Конституции РК четвертую сессию парламента VI созыва объявляю открытой», - сказал Назарбаев.

Как сообщалось ранее, на четвертую сессию запланировано проведение парламентских слушаний по таким важным вопросам, как проблемы сферы занятости и перспективы развития, ход модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, также будет инициировано проведение в октябре в Астане международной конференции «Инвестиции и молодежь».