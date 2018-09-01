Не затягивать принятие законопроекта по внедрению новой модели ГОБМП попросил Назарбаев

Законодательные поправки по упрощению регистрации самозанятого населения, введения единого совокупного платежа и по внедрению новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи необходимо принять до конца года. Об этом в субботу в ходе открытия парламентской сессии сказал президент Нурсултан Назарбаев.

«Одним из важных вопросов является вовлечение самозанятых в систему социального обеспечения. Мы об этом не мало говорили. Есть часть населения, которая не делает никаких отчислений с доходов и, соответственно, полноценно не охвачено пенсионной системой и мерами социальной поддержки. В этой связи разработаны необходимые законодательные изменения», - рассказал Назарбаев.

Он напомнил, что для упрощения регистрации самозанятого населения предлагается ввести единый совокупный платеж, уплата которого «позволит самонязатым участвовать в системах медицинского социального страхования, а также пенсионного обеспечения».

«Требуется принятие этих изменений до конца текущего года», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что это особенно актуально в связи с переходом на обязательное медицинское страхование.

«Разработан также законопроект, в котором помимо вопросов ОСМС предусмотрено внедрение новой модели гарантированного объема медицинской помощи, совершенствование вопросов охраны общественного здоровья, системы корпоративного управления в медорганизациях и другое. Он уже находится в парламенте, прошу не затягивать его рассмотрение», - попросил Назарбаев.